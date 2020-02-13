MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Şile yolunda otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Son dakika haberler... Şile yolunda otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Şile yolunda otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çekmeköy - Şile Yolu Ömerli mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü. 

Ayrıntılar birazdan...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle