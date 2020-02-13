Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:45,
Son dakika haberler... Şile yolunda otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Çekmeköy - Şile Yolu Ömerli mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
Ayrıntılar birazdan...
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