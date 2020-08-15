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Son dakika haberler... Siirt'te 65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşların düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı
Son dakika haberine göre, Siirt'te Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.
Siirt Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği; "65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklanmıştır."
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