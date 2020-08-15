Son dakika haberler... Siirt'te 65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşların düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı

Siirt Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği; "65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklanmıştır."