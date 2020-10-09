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Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sıfır diye aldıkları araç ikaz bile vermeden alev alev yandı!

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Son dakika haberler... Sıfır diye aldıkları araç ikaz bile vermeden alev alev yandı!
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Denizli’de, kadın doktor ve eşinin içinde bulunduğu sıfır otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Hiçbir ikaz vermeyen araçla ilerleyen doktor ve eşi, başka bir sürücünün uyarısı sonucu yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Çiğdem Martin Şeker ve eşi Birtan Şeker, 7 Nisan’da 208 bin liraya satın aldıkları sıfır otomobille Tavas ilçesine doğru seyrederken, sürücünün bulunduğu bölümün altından alevler yükselmeye başladı. Son model aracın hiçbir ikaz vermemesi nedeniyle yollarına devam eden çift, arkalarından gelen aracın sürekli selektör yapması nedeniyle tedirgin oldu.

Son dakika haberler... Sıfır diye aldıkları araç ikaz bile vermeden alev alev yandı

ÖNLERİNE KIRIP KURTARDI

İlk önce yol istediğini sandıkları araca yol veren ancak ikazların devam etmesi sonucu araçlarında bir kapının açık olduğunu düşünen çift, uyarıyı dikkate alarak yavaşladı. Bunu fırsat bilen Hasan Saybaş, aracıyla yanmaya devam eden aracı sollayarak önüne kırdı. İlk önce panikleyen çift, araçtan indiklerinde büyük bir şok yaşadı.

Kilit sisteminin devreye girmemesi sayesinden araçtan inmeyi başaran çift, yakındaki sürücülerin yangın söndürme tüplerinin kullanılmasına rağmen sıfır otomobillerinin hurdaya dönmesine engel olamadı. Sulh Ceza Mahkemesi ve kasko şirketinden tespit yaptıran çift, zararlarının giderilmesi için işlem başlattı.

Son dakika haberler... Sıfır diye aldıkları araç ikaz bile vermeden alev alev yandı

ARACIN TAMAMINI SARDI

Hiçbir ikaz vermeyen araçtaki yangını ancak içeriden çıktıktan sonra gördüklerini belirten Araştırma Görevlisi Çiğdem Martin Şeker, “Bizim önümüze kıran sürücünün ikazı sonucu araçtan indiğimizde şoför kısmından altından dumanlar çıkıyordu. Tüm çabalara rağmen yangın aracın tamamını sardı. Elimizde sadece yanmayan tampon kaldı.

Son model bir aracın hiçbir hata uyarısı vermemesi çok düşündürücü. En küçük teker basıncı veya açık kapı durumlarda bile ikaz ışığı yanıyor ancak hata ikaz durumunda devreye giren kilidin de bu nedenle çalışmaması belki de bizim canımızı kurtardı. Çok şükür ucuz atlattık ama firmaların bu gibi durumları göz önünde bulundurarak araçlardan acil çıkış için kit koymaları daha uygun olur” şeklinde konuştu.

itelligence Türkiye ile pandemi sonrası dijital dönüşüm ve yetenek yönetimiPandemiyle birlikte ezberler bozuldu, A’daz Z’ye iş yapış şekilleri değişti, dijital dönüşümün önemi hiç olmadığı kadar arttı. Hız, çeviklik, dayanıklılık ve deneyim bu dönemde kurumların en önemli özellikleri olarak belirdi. Hem finansal, hem operasyonel hem de insan gücü anlamında gerekli dayanıklılığa sahip olanların geleceğe emin adımlarla ilerleyeceği açık. Bir kez daha görüldü ki yetenek yönetimini başarıyla gerçekleştirenler ve koşullar ne olursa olsun istihdamı sağlamayı sürdürenler, başarıda sürdürülebilirliği yakalıyor. Bunları başarıyla uygulayan, bugün 25 farklı sektörden kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına uçtan uca çözümler sunan ve onlara yol arkadaşlığı yapan itelligence Türkiye'nin CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ile yaşanılan süreci, iş dünyası ve kurumlar açısından değerlendirdik. (Sponsorlu İçerik)
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