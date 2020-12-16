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Halil Sadri YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Selam Tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu

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Son dakika haberler: Selam Tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu
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Gelen son dakika haberine göre, FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse ve Yurt Atayün’ün de bulunduğu 29 sanık “Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

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