Son dakika haberler: Sel felaketinin vurduğu Dereli’de çete operasyonu... ‘Tonyalılar’ tutuklandı!

Sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı yıkım faaliyetleri başlatmıştı. Belirlenen binalar bakanlığın direktifiyle özel firmalar tarafından yıkılıyordu. Bu süreçte bazı iş makinesi operatörleri bu yıkımları engellemek isteyen bir grubun saldırısına uğradı. 7 operatör feci şekilde dövüldü. 2’si hayati tehlikeden dolayı yoğun bakıma alındı.



Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, bölgede ‘Tonyalılar’ olarak bilinen gruba mensup 9 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah ve mermi de ele geçirildi.



Yapılan soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen 9 zanlı ‘suç örgütü kurmak, yönetmek’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor…