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Haber Giriş: 07.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Sayıları her geçen saat artıyor! Sınırda hareketli dakikalar

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Son dakika haberler: Sayıları her geçen saat artıyor! Sınırda hareketli dakikalar
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Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Gelen son dakika haberinde Yunan görevlilerin göçmenlere tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunduğu belirtildi.

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  • Yunanistan sınırında hareketli dakikalar
  • Yunanistan sınırında hareketli dakikalar
  • Yunanistan sınırında hareketli dakikalar
  • Yunanistan sınırında hareketli dakikalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.

Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. 

Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

Son dakika haberler: Sayıları her geçen saat artıyor Sınırda hareketli dakikalar

YUNANİSTAN'IN SERT MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

Son dakika haberler: Sayıları her geçen saat artıyor Sınırda hareketli dakikalar


Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.

Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.

Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
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