MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Şanlıurfa’da trafik polisi fark etti! TIR sürücüsünden plaka oyunu…
GeriGündem Son dakika haberler: Şanlıurfa’da trafik polisi fark etti! TIR sürücüsünden plaka oyunu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Şanlıurfa’da trafik polisi fark etti! TIR sürücüsünden plaka oyunu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da özel düzenekle açılır kapanır plaka taktıran TIR sürücüsüne 2 bin 206 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa kent girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri,  aşırı hızlı olduğu belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen bir TIR’ı durdurdu. Araçta inceleme başlatan trafik polisi, plakadaki açılır kapanır düzeneği fark etti.

Plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir boyayla beyaz renge boyandığı tespit edildi.  Polis, plaka düzeneğinin cep telefonuyla kaydını alırken sürücü İ.K.’ye plakaları kapatarak takograf kullanmadığı için 2 bin 206 lira ceza uyguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle