Son dakika haberler... Şanlıurfa'da dehşette korkunç ayrıntılar! İşkence odası yapmış...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akşemsettin Mahallesi'nde Mırvet Nivej, eşi tarafından 5 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Dini nikahlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnaklarını çekildiği belirlenen elleri bağlı olan hamile kadın, çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla bulundu.

Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Arık, aldatıldığı için dini nikahlı eşini dövdüğünü öne sürerek, “Ben imam nikahlı olarak Suriyeli iki kadınla evliyim. İlk eşim Şılta El Mauva’dan 2 çocuğum var. İkinci eşim 40 günlük hamile Mırvet Nivej’den de 1 çocuğum var. Onu sevdiğim için kaçarak evlendik. Sonradan aramızda şiddetli geçimsizlik olması üzerine tartışma yaşadık. Beni aldattığı için dövdüm” dediği öğrenildi.

KAÇMASINA YARDIMCI OLAN YEĞEN GÖZALTINDA

Öte yandan olay sırasında İlyas Arık'ın polis ekiplerinin siren sesini duyunca kaçtığı ve bu sırada kaçışına yeğeni Halil Arık'ın yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde barakada bulunan kanlı halı, yastık, zincir ve kerpeteni de toplayarak merdiven boşluğuna sakladığı belirtilen Halil Arık gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

ŞÜPHELİ KOCA ADLİYEDE

Şanlıurfa’da oturduğu binanın çatısına barakadan işkence odası yaparak 40 günlük hamile ve 1 çocuk annesi Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Mırvet Nivej’e şiddet uygulayan İlyas Arık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.