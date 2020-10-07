MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Şanlıurfa'da dehşette korkunç ayrıntılar! İşkence odası yapmış...
GeriGündem Son dakika haberler... Şanlıurfa'da dehşette korkunç ayrıntılar! İşkence odası yapmış...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL - DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da dehşette korkunç ayrıntılar! İşkence odası yapmış...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da dehşette korkunç ayrıntılar! İşkence odası yapmış...
Abone Olgoogle-news

​Şanlıurfa’da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen dini nikahlı 2 kadınla evli İlyas Arık’ın (28), evin çatısına kurduğu barakada 40 günlük hamile Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej’e günlerce işkence ettiği öğrenildi.

19
  • Şanlıurfada kan donduran olay 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
  • Şanlıurfada kan donduran olay 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
  • Şanlıurfada kan donduran olay 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
  • Şanlıurfada kan donduran olay 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akşemsettin Mahallesi'nde Mırvet Nivej, eşi tarafından 5 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Dini nikahlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnaklarını çekildiği belirlenen elleri bağlı olan hamile kadın, çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla bulundu.

Son dakika haberler... Şanlıurfada dehşette korkunç ayrıntılar İşkence odası yapmış...

Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberler... Şanlıurfada dehşette korkunç ayrıntılar İşkence odası yapmış...

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Arık, aldatıldığı için dini nikahlı eşini dövdüğünü öne sürerek, “Ben imam nikahlı olarak Suriyeli iki kadınla evliyim. İlk eşim Şılta El Mauva’dan 2 çocuğum var. İkinci eşim 40 günlük hamile Mırvet Nivej’den de 1 çocuğum var. Onu sevdiğim için kaçarak evlendik. Sonradan aramızda şiddetli geçimsizlik olması üzerine tartışma yaşadık. Beni aldattığı için dövdüm” dediği öğrenildi.

Son dakika haberler... Şanlıurfada dehşette korkunç ayrıntılar İşkence odası yapmış...

KAÇMASINA YARDIMCI OLAN YEĞEN GÖZALTINDA

Öte yandan olay sırasında İlyas Arık'ın polis ekiplerinin siren sesini duyunca kaçtığı ve bu sırada kaçışına yeğeni Halil Arık'ın yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde barakada bulunan kanlı halı, yastık, zincir ve kerpeteni de toplayarak merdiven boşluğuna sakladığı belirtilen Halil Arık gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Son dakika haberler... Şanlıurfada dehşette korkunç ayrıntılar İşkence odası yapmış...

ŞÜPHELİ KOCA ADLİYEDE

Şanlıurfa’da oturduğu binanın çatısına barakadan işkence odası yaparak 40 günlük hamile ve 1 çocuk annesi Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Mırvet Nivej’e şiddet uygulayan İlyas Arık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini 5 gün boyunca zincirle dövdü, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
daha fazla video için
Şanlıurfada kan donduran olay 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
Şanlıurfa'da kan donduran olay! 3 çocuk annesine günlerce işkence yaptı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle