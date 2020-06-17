MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika haberler: Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Gazibey kırsal Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle