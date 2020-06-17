Son dakika haberler: Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Gazibey kırsal Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Hilvan (Sanliurfa)
Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ
Enlem : 37.5195 N
Boylam : 38.6685 E
Derinlik : 7.66 km
Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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