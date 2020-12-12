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Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 12.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı

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Son dakika haberler: Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı
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Son dakika haberi... Sancaktepe'de sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi.

KADIN İLE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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