Son dakika haberler: Samsun'un Karaperçin Mahallesi'nde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti. Kent merkezinde HES uygulamasında kırmızı alanların fazla olmasına rağmen ilçelerdeki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı. Öte yandan Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi’nde ise pandemi döneminin başından beri hiç vaka görülmedi. 100 haneli mahallede, tüm kurallara titizlikle uyuluyor. Vatandaşlar, gündelik işleri olan bağ, bahçe ve hayvancılık işlerini maskeyle yapıyor, sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriyor. Ev ziyaretlerini rafa kaldıran mahalleli, koronavirüse karşı tüm önlemleri alıyor.



HER GÜN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN UYARI YAPILIYOR



Vaka görülmemesi için de imam tarafından her gün saat 14.00'te cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor. İmam Mürsel Eren'in uyarı anonsunda, "Koronavirüs hastalığı, dünya genelinde salgın bir hastalıktır. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Evimizden çıkmayalım, kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım ve temizliğe özen gösterelim. Komşulara ziyaretlere gitmeyelim, toplu halde bulunmayalım. Hastalık bulaşıcıdır, bunun tedbirini almazsak hastalığı yenemeyiz. Tedbir bizimdir, takdir Allah’ındır. Kurallara uyalım" çağrısında bulunuluyor.







'MASKEMİZİ BİLE ÇÖPE ATMIYORUZ, YAKIYORUZ'



Vaka görülmemesine rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Karaperçin Mahallesi Muhtarı Cevdet Karaduman, "Her gün cami hoparlöründen uyarı yapılıyor. Ev misafirliklerini ve toplu görüşmeleri bir süreliğine erteledik. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına da çok özen gösteriyoruz. Mahallemizdeki herkesin bahçesi var, hepimiz çiftiyiz. Bahçeye gitsek bile maskemizi çıkarmıyoruz. Cuma namazlarında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara özen gösteriyoruz, hane halkını uyarıyoruz. Dışarıdan gelen olursa onları da uyarıyoruz. Bu hastalık hiç belli olmuyor, ben de vardır, başka birine bulaşır. Büyüklerimizi ziyaret etmiyoruz. Aldığımız önlemlerden dolayı şükürler olsun mahallemizde hiç vaka görülmedi ve inşallah da görülmez. Maskemizi bile çöpe atmıyoruz, ateşte yakıyoruz. Sürekli maskemizi değiştiriyoruz. Her gün mahalleliyi arıyorum, soruyorum. Çok şükür şu ana kadar vaka görülmedi" diye konuştu.



'ASLA MİSAFİRLİĞE GİTMİYORUZ'



Koronavirüsün çok tehlikeli olduğunu belirten imam Mürsel Eren, "Bu mahalleye hastalığın gelmemesinin en önemli nedeni; herkesin kurallara uymasıdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hepimiz uyuyoruz. Sokakta ve tarlada sürekli maskemizi takıyoruz. Asla misafirliğe gitmiyoruz, selamlaşmayı bile uzaktan yapıyoruz. Her gün saat 14.00'te cami hoparlöründen uyarı yapıyoruz" dedi.



'VİRÜSÜ MAHALLEYE SOKMAMAKTA KARARLIYIZ'



Mahalleye virüs sokmadıklarını anlatan Gülkız Genç de "Herkes tüm kurallara dikkat ediyor. Şehirden kaçıp, köyümüze geldik. Ev ziyaretlerine gitmiyoruz, maske ve mesafe kurallarına da uyuyoruz. Eskiden akşama kadar bir aradaydık ama şimdi görüşmüyoruz. Virüsü mahalleye sokmamakta kararlıyız" şeklinde konuştu.







'VAKA OLMADIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'



Çöpünü bile maskeyle attığını ifade eden Refika Yılmaz, "Her şeye dikkat etmeliyiz, eğer etmezsek durum kötüye gidiyor. Çok şükür dikkat ettiğimiz için Allah da bize yardımcı oluyor. Köyümüzde vaka olmadığı için çok mutluyuz. Kurallara uymayanlar var, maskenizi lütfen takın" diye konuştu.



'MAHALLEMİZE VİRÜS GELMEDİ'



Eskiden kadınların bir araya gelip ekmek yaptığını anlatan Ülkü Elmas, "Ama şimdi virüsten dolayı bir araya gelmiyoruz. Tüm kurallara dikkat ediyoruz, o nedenle mahallemize virüs gelmedi inşallah da gelmez" ifadelerini kullandı.



Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uyduklarını anlatan Hasan Eren, "Allah’a şükür virüsün girmediği köy diyebiliriz. Temizlik çok önemli, o nedenle hijyen kurallarına uyalım" dedi.



Koronavirüs salgınından önce mahallenin gençleri olarak sürekli bir araya geldiklerini ifade eden Abdülkadir Eren, "Ama şimdi bir araya gelmiyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Türkiye’de ilk vaka çıktığında köyümüzde herkes tedbir almaya başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyoruz. Kimse birbirine gitmiyor" şeklinde konuştu.