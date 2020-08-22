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DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Samsun'daki şiddetli yağış hayatı felç etti

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Son dakika haberler... Samsun'daki şiddetli yağış hayatı felç etti
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Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç su altında kaldı.

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.

Son dakika haberler... Samsundaki şiddetli yağış hayatı felç etti

Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri bölgede, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberler... Samsundaki şiddetli yağış hayatı felç etti

Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

 

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