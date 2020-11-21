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Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

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Son dakika haberler: Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı
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Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı.

Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı. Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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