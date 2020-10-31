MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Samsun'da sokak ortasında dehşet
GeriGündem Son dakika haberler: Samsun'da sokak ortasında dehşet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Samsun'da sokak ortasında dehşet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Samsun'da sokak ortasında dehşet
Abone Olgoogle-news

SAMSUN'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan Yalçın Cerrah (27) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan silah sesi duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yalçın Cerrah'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cerrah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

Cerrah'ın, 19 Ağustos'ta Canik ilçesinde Hüsame Anveren'in pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili tutuklan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu belirlendi. Polis her iki olayla ilgili bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle