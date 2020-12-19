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Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Samsun'da koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören

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Son dakika haberler: Samsun'da koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören
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Son dakika haberi... Samsun'un koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ (42) için görev yaptığı Bafra Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları, gözyaşlarına hâkim olamadı.

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  • Samsunda koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören
  • Samsunda koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören
  • Samsunda koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören
  • Samsunda koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika haberler... Koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, dün gece hayatını kaybetti. Meral Arbağ’ın cenazesi bugün çalıştığı Bafra Devlet Hastanesi önüne getirilerek, tören düzenlendi. Törende Meral Arbağ’ın annesi Saliha Taş, babası Burhan Taş, eşi Cevdet Arbağ ve çocukları Saliha ile Ömer Arbağ hazır bulundu. Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları, gözyaşlarına hâkim olamadı. Taziyeleri kabul eden baba Burhan Taş'un "Sen git. Ben de geleceğim kızım" demesi herkesi ağlattı.

Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı da “Akşam haber aldığımız andan itibaren bu üzüntüyü hepimiz yaşamış olduk. Şu anda gözyaşlarını tutmaya çalışan sizlerin bu yoğunluğu, bu kardeşimizin ne kadar çok sevilen ve çevresine ne kadar faydalı olan bir kişi olduğunun da ispatı. Allah rahmet eylesin. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah yakınlarına da sabırlar versin. Bütün temennimiz tüm yöneticiler olarak bu kayıpların önüne geçmek. Yalnız ilk sağlık çalışanımızın bu şekilde vefat etmesi gerçekten hepimizi derinden üzdü” dedi.

Helallik alındıktan sonra Meral Arbağ’ın cenazesi toprağa verileceği Asri Mezarlığına götürüldü.

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