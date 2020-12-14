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Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Samsun'da balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı

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Son dakika haberler: Samsun'da balkondan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı
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Samsun'da evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duygu Öksüz ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Duydu Öksüz, evinin birinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duygu Öksüz ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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