Son dakika haberler... Salim Müslim'in yeğeni 26 adresin koordinatlarını verdi, 127 teröristi tespit etti

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslüm hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 11 Temmuz'da getirilen tanık S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslim'in 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisine de yer verildi.

S.Y'nin, Dalya Mahmut Müslim'in ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, daha sonra da başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddianamede, S.Y'nin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dalya Mahmut Müslim hakkında soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin ikna çalışmalarıyla da teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Müslim'in ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin aktarıldığı iddianamede, terör örgütü içerisinde bulunduğu sürede Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik her hangi bir eylemi olmadığı, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığı, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığı, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğunun ortaya çıktığına yer verildi.

Sanığın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın eli kanlı terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.

Müslimhakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldığı iddianamede, sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dalya Mahmut Müslim, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.