MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Sakarya'da esrarengiz kuş ölümleri! Harekete geçildi...
GeriGündem Son dakika haberler: Sakarya'da esrarengiz kuş ölümleri! Harekete geçildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sakarya'da esrarengiz kuş ölümleri! Harekete geçildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

6
  • D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
  • D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
  • D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
  • D-100 karayolunda yaklaşık 50 sığırcık kuşu ölü ve yaralı halde bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu. Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa’nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, üzüntü yaşadı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle