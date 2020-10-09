MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Sahte içkiden 7 kişi ölmüştü... Valilik korkunç detayı açıkladı
GeriGündem Son dakika haberler... Sahte içkiden 7 kişi ölmüştü... Valilik korkunç detayı açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sahte içkiden 7 kişi ölmüştü... Valilik korkunç detayı açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Kırıkkale Valiliği'nin son dakika açıklamasında "Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır." denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır.

Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir."

İki şehirde sahte içki kâbusu 7 kişi hayatını kaybetti…
İki şehirde sahte içki kâbusu! 7 kişi hayatını kaybetti…
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle