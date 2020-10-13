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GeriGündem Son dakika haberler: Sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda! Yakınları teselli etti
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Hürriyet
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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda! Yakınları teselli etti

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İstanbul Kartal'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu evin önünde alınan helalliğin ardından, Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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  • İstanbulda sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda
  • İstanbulda sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda
  • İstanbulda sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda
  • İstanbulda sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti... Avukata en acı veda
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Kartal'da sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki 1 çocuk babası avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi evine getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından alınan helalliğin ardından Şahinoğlu'nun cenazesi Pendik Şeyhli Mezarlığına defnedildi. Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu, ayakta durmakta zorlandı. Genç kadını yakınları teselli etmeye çalıştı.

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