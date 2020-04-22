Son dakika haberler... SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan koronavirÃ¼s iÃ§in WhatsApp DanÄ±ÅŸma HattÄ±

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Son dakika haberler... SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan koronavirüs için 'WhatsApp DanÄ±ÅŸma HattÄ±'
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, 'SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (SABÄ°M) 184 WhatsApp DanÄ±ÅŸma HattÄ±' kurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede SABÄ°M 184 Whatsapp DanÄ±ÅŸma HattÄ± kuruldu.Yeni koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda, 0541 888 01 84 numaralÄ± 'SABÄ°M 184 Whatsapp DanÄ±ÅŸma HattÄ±'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
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