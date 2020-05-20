Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Koca’dan önemli açıklamalar

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı. 14.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

Günlük hayatımızdan fedakarlık yapmak süretiyle verdiğiniz bu mücadele pek çok insanın hastalığa karşı bizzat mücadele etme mecburiyetini önlemiştir, önlemeye de devam etmektedir.

Ev hayattır, ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir.

Hastalıktan hiç kaybımızın olmadığı günlerin geleceğini düşünüyoruz. Umutsuz tek gün bile yaşamadık

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz.

Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Hâlâ sağlık personelimiz eve döndüğünde çocuklarına sarılamıyor. Maske ve mesafe kurallarına uyalım.

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir.

Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak. Ama tedbirlere uyarak yaşayacağız, evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak.

Virüsün yayılımına izin vermemek için tedbirlerimizi alacağız. Her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak ilerleyeceğiz.

Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.

Bilim Kurulumuz henüz kapalı olup ama bu normalleşme takvimi içinde açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlıyor. Bir kısmı şimdiden hazır durumdadır.

HES KODU

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak.

HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

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