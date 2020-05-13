Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Kovid-19 salgınına karşı mücadelemizi yurt çapında veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz... Mücadelemize katkı veren aydınlarımız.. Salgının yarınlarını tehdit ettiği toplumların gözü Türkiye'de... Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bazı kısıtlamalar hayat korudu.

10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. 8 haftalık mücadele uzun ve yorucu değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğiniz kuyruktan salgın yeniden uç verebilir.

Koronavirüs salgını 2. Dünya savaşından sonra tüm dünyanın konusu olan ilk olaydır. Koronavirüs salgını bugüne kadar aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. İnsanlık daha önce böylesiyle karşılaşmamıştı. Salgın bizi izole olmaya, kontrollü yaşamaya zorluyor.

Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Bugün sayıları 6239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz riskli 722 bin kişiye ulaştılar. Virüs kapması muhtemel kişiler izole edildiler. Eğer bunu yapmamış olsaydık hastalık yayılırdı.

10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İlk 4 hafta olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43 bin 498'e çıktı. Yeni hasta sayısı azaldı.

ŞU ANDA SALGIN KONTROL ALTINDA

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında... Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır dedim geçen hafta.

Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanede ya da evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Şu anda bir hafta öncekinden daha iyi durumdayız. salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir.

Bir pandemi sürecindeyiz. AVM kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Çok sağlıklı, belirti göstermeyen biri size hastalık bulaştırabilir.

Mücadelemizin ikinci dönemindeyiz geldiğimiz nokta o kadar umut verici ki sanayi bölgelerinde test laboratuvarları açıyoruz. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Salgın bir hayat biçimi getirdi. Bugün müzik grupları konserleri internetten veriyor. Büyük kurumların toplantıları video konferansla yapılıyor. Bu dünya Vuhan öncesi dünya değil. Yeni normaller keşfediyoruz. Salgını yeneceğiz ama virüsle savaşırken ondan yeni şeyler öğreniyoruz.

Kalabalık kuyruklar, AVM kuyrukları, 3 kişinin yan yana oturduğu koltuklar olmamalıdır. Bu mücadelenin profesyonelleri kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına bugüne kadar olduğundan çok daha sıkı uymanızdır.