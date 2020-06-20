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AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama
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Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MSÜ sınavı ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca, ''Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen Cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

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