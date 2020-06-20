Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MSÜ sınavı ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.



Bakan Koca, ''Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen Cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.'' ifadelerini kullandı.



Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

