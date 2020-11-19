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Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, ''Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.'' dedi.

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