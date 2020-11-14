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DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın



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