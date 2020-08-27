ANKARA, (DHA)
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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
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