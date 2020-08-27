Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.



Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.