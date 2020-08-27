MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
GeriGündem Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle