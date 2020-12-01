Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardıklarına göre, Bakan Koca, 11 Aralık’tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi. Bakan Koca aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade ederken Bilim Kurulu’nun aşının kimlere uygulanacağı yönünde bir strateji uyguladığını söyledi.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, yerli aşıya ilişkin de bilgi verdi. Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının da inaktif bir aşı olduğunu söyledi. Koca, inaktif aşının maliyet açısından daha fazla olduğunu belirtti ancak güvenilirliğinin de daha fazla olduğunu vurguladı.

İşte CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın Bakan Koca'nın açıklamarına ilişkin aktardıkları;

Alman aşısıyla ilgili de net bir tarih vermedi fakat nisan ayına kadar yerli aşı üretilene kadar Alman aşısının tedariğine başlanacağı sinyalini verdi. Çin aşısıyla ilgili 50 milyon aşı geleceğini biliyoruz. Ne zaman geleceği merak konusuydu.

Bakan Koca, Çin aşısının 11 Aralık’tan sonra uygulamaya başlayacağını söyledi ve 11 Aralık’tan sonra da 20 milyon aşının uygulanmasını başlanacağına başlanacağını söyledi. Aylara bölünerek, Ocak ayında 10 milyon aşının yapılacağını söyledi.

Çin aşının güvenilirliğini de sorduk. Bu aşıların bir değeri var. Üreten firmaların farklı stratejileri var. biz güvendiğimiz aşıyı tercih etmek zorundayız.’ dedi ve ‘Bilim Kurulu’nun kendisi için önerdiği aşılar bizim için daha önemli.” ifadelerini kullandı