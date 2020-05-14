Son dakika haberi: SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca son durumu aÃ§Ä±kladÄ± Test sayÄ±sÄ± 1.5 milyonu geÃ§ti

Son dakika haberi... Bakan Koca, TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 1635 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± kondu, 55 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 144 bin 749, can kaybÄ± 4 bin 7 oldu.



TEST SAYISI 1.5 MÄ°LYONU GEÃ‡TÄ°



Bakan Koca Twitter'dan yapÄ±tÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Toplam test sayÄ±sÄ±nda 1,5 milyonu geÃ§tik. YoÄŸun bakÄ±m ve entÃ¼be hasta sayÄ±mÄ±z azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayÄ±mÄ±zda iyileÅŸme oranÄ± %71,8. Yeni hayat tarzÄ±mÄ±z KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. KoÅŸulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" dedi.



















Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI ARTTI





Son dakika haberi.. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu aÃ§Ä±kladÄ±. Tabloya gÃ¶re dÃ¼n yapÄ±lan 33 bin 332 testten bin 639'u pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 58 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 bin 826 hasta da iyileÅŸti. Tabloda toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayÄ±sÄ± 143 bin 114, toplam vefat sayÄ±sÄ± 3 bin 952, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 998, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 535, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 101 bin 715'e ulaÅŸtÄ±.

Â 'Ä°YÄ°LEÅžEN HASTA SAYISI 100 BÄ°NÄ° AÅžTI'

Bakan Koca, tablo ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±mÄ±z ilk kez 1000'in altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z 100 bini aÅŸtÄ±. Toplam test sayÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon. VirÃ¼se karÅŸÄ± asÄ±l gÃ¼cÃ¼mÃ¼z: maske artÄ± 1,5 metre sosyal mesafe. Risk, en Ã§ok kalabalÄ±k ortamlarda. Uzak duralÄ±m."

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"BAZI KISITLAMALAR HAYAT KORUDU"

Koca, BakanlÄ±k Bilkent YerleÅŸkesi'nde, video konferansla gerÃ§ekleÅŸen KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

"TÃ¼rkiye'nin biricik insanlarÄ±" diyen ve koronavirÃ¼sten etkilenen her yaÅŸ ve meslekten yediden yetmiÅŸe herkese seslenerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan Koca, 8 haftasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ± koronavirÃ¼sle savaÅŸta dÃ¼nyanÄ±n TÃ¼rk insanÄ±na hayranlÄ±k duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Koca, salgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana izlediÄŸi strateji, tedavideki yenilikÃ§iliÄŸi ve tedbirleriyle TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya toplumunun gÃ¼ndeminde olduÄŸunu belirtti.

"DÃœNYANIN Ä°MRENDÄ°ÄžÄ° BAÅžARI"

TÃ¼rkiye'nin bilim insanlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±yla, Ä°talya'dan Amerika'ya, dÃ¼nyada bilim insanlarÄ±nÄ±n ilgi konusu olduÄŸunu vurgulayan Koca, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"UluslararasÄ± televizyonlar, baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼mÃ¼zÃ¼ ekranlarÄ±na taÅŸÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n Ã¶teki ucundan doktorlar, TÃ¼rkiye'deki meslektaÅŸlarÄ±ndan bilgi alÄ±yor. SalgÄ±nÄ±n yarÄ±nlarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi toplumlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ TÃ¼rkiye'de. DÃ¼nyanÄ±n imrendiÄŸi baÅŸarÄ±nÄ±n kahramanlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ baÅŸka bir yere Ã§evirmeyin. Kendinizi bu baÅŸarÄ±nÄ±n altÄ±nda kendi gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ aÅŸan bir ÅŸey aramaya zorlamayÄ±n. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n sahibi, tedbirlere uyduÄŸunuz Ã¶lÃ§Ã¼lerde sizlersiniz."

"Bu baÅŸarÄ±nÄ±n sahibi, sorumluluÄŸunu tek tek yerine getiren 83 milyondur. EÄŸer bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nerdiÄŸi tedbirleri uygulamasaydÄ±nÄ±z, esnek davransaydÄ±nÄ±z sonuÃ§ alamazdÄ±k." diyen Koca, teklifin eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n hayatÄ± koruduÄŸunu ifade etti.

Koca, hayatta unutulmayacak bir tarih olan 10 Mart'Ä±n Ã¼zerinden 8 haftanÄ±n geÃ§tiÄŸini dile getirdi.

"SALGIN 21. YÃœZYILIN TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡ECEK"

198 Ã¼lkede hayatÄ± tehdit eden, bugÃ¼ne kadar 4 milyon 373 bin insanÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±, 294 bin insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan, ekonomisi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼, hayat standardÄ± yÃ¼ksek Ã¼lkelerde toplumsal dÃ¼zeni dize getiren bÃ¶ylesi bir salgÄ±n hastalÄ±kla mÃ¼cadelede 8 haftanÄ±n kÄ±sa bir zaman olduÄŸunu vurgulayan Koca, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu salgÄ±nÄ±n 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n tarihine geÃ§ecek, insanlÄ±ÄŸÄ±n hikayesinde yeri olacak bÃ¼yÃ¼k bir olay olduÄŸundan artÄ±k Ã§ok eminiz. BÃ¶ylesi bÃ¼yÃ¼k bir hadisede 8 haftalÄ±k bir mÃ¼cadele uzun ve yorucu deÄŸildir. Her gÃ¼nÃ¼ kritik, yarÄ±nÄ± bugÃ¼nÃ¼nden Ã¶nemli bir mÃ¼cadeledir. 8 hafta ortada bÃ¼yÃ¼k bir tehdit varken, insan hayatÄ±nda son derece kÄ±sa bir zamandÄ±r. 8 hafta sÃ¼ren kimi yoksunluklar, riske raÄŸmen kontrolÃ¼ elden bÄ±rakmamÄ±za yol aÃ§acak bir zaman deÄŸildir. Tedbirlere uyarak geÃ§irdiÄŸimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gÃ¼n bile tabloyu deÄŸiÅŸtirebilir. Daha Ã¶tesi, risk alÄ±nmÄ±ÅŸ bir an bile, hayata, hayatlara mal olabilir. KarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kalabalÄ±ktan, girdiÄŸimiz bir kuyruktan salgÄ±n tekrar uÃ§ verebilir. Tedbir, temkin, aklÄ±n seÃ§eneÄŸinden Ã¶te, artÄ±k aklÄ±n mecburiyetidir. Bu salgÄ±nda tek tek sizlerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumluyum. HastalarÄ±mÄ±zÄ±n tedavisi ve bulaÅŸmanÄ±n Ã¶nlenmesindeki sorumluluk kadar, iÅŸin ciddiyetini sÃ¶ylemekle de yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼m."

Bakan Koca, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra aynÄ± anda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n konusu olan ilk olay olduÄŸunu aktardÄ±.

"KORONAVÄ°RÃœS KÃœRESEL DÃœNYANIN KÃœRESEL SALGINIDIR"

SalgÄ±nÄ±n 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra aynÄ± sebeple en Ã§ok insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekli olay olduÄŸuna dikkati Ã§eken Koca, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, bugÃ¼ne kadar aynÄ± anda tÃ¼m kÄ±talarÄ± tutan ilk salgÄ±ndÄ±r. Ä°nsanlÄ±k, daha Ã¶nce aynÄ± anda tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± saran bÃ¶ylesi bir salgÄ±nla karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±. KoronavirÃ¼s, kÃ¼resel dÃ¼nyanÄ±n kÃ¼resel salgÄ±nÄ±dÄ±r. SalgÄ±n bizi hareketi sÄ±nÄ±rlamaya, izole olmaya, daha az temasa, insanlarla aramÄ±za fiziki mesafe koymaya, kontrollÃ¼ yaÅŸamaya zorluyor. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re dÃ¼n dÃ¼nyada toplam 82 bin 591 yeni vaka tespit edilmiÅŸtir. SalgÄ±nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± seyirde henÃ¼z bir deÄŸiÅŸiklik yok. Sadece Amerika'da dÃ¼n 1630, Ä°talya'da ise 172 yeni Ã¶lÃ¼m oldu. TÃ¼rkiye gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosu ise dÃ¼n, eski gÃ¼nlere gÃ¶re Ã§ok daha iyi bir tabloydu. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z, toplam hasta sayÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 70â€™ine ulaÅŸtÄ±. Rakam olarak sÃ¶ylersek 141 bin 475 hastamÄ±zdan 98 bin 889'u saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. GÃ¼nlÃ¼k test kapasitemiz 50 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde, hastalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k gerilemiÅŸ olmasÄ± sebebiyle bu dÃ¼zeyde test ihtiyacÄ± doÄŸmuyor. YapÄ±lan testlerde pozitiflik oranÄ± ise dÃ¼zenli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼yor."

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, Kovid-19'u dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼recek ÅŸikayeti olanlara, pozitif vakalarla temasÄ± olanlara, ÅŸÃ¼phelilere test yapÄ±lmasÄ±nÄ±n bulaÅŸma hÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±n toplum iÃ§inde bulaÅŸma yollarÄ±nÄ±n kesilmesinde, uyguladÄ±klarÄ± stratejinin bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Koca, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu strateji, yaygÄ±n tarama yerine filyasyon yÃ¶nteminin tercih edilmesiydi. SayÄ±larÄ± 6 bin 239'a ulaÅŸan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugÃ¼ne riskli, yani 1 hastayla temasÄ± olmuÅŸ 722 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±lar. BÃ¶ylece, virÃ¼s kapmÄ±ÅŸ, kapmÄ±ÅŸ olmasÄ± muhtemel kiÅŸiler, kendileri bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olma aÅŸamasÄ±na gelmeden izole edildiler. HastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ±, kaynaÄŸÄ±ndan hareket ve takiple kontrol altÄ±na aldÄ±k. EÄŸer bunu yapmamÄ±ÅŸ, gelen hastalarÄ± tedaviye odaklanmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k, hastalÄ±k vahim bir hÄ±zla yayÄ±lÄ±rdÄ±. Fakat tedavinin tek baÅŸÄ±na baÅŸarÄ± saÄŸlayamayacaÄŸÄ± gibi, filyasyon da tek baÅŸÄ±na baÅŸarÄ± saÄŸlayamaz."

"Ä°STÄ°KRARLI Ä°YÄ°LEÅžME"

Koca, 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla, tedbir ve tedavinin birbirini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°zolasyon sayesinde riskin yÃ¶netildiÄŸini, sosyal mesafe kuralÄ±yla virÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesildiÄŸini, maske kullanÄ±mÄ±yla, solunum yoluyla bulaÅŸan virÃ¼se karÅŸÄ± ciddi Ã¶nlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GeÃ§en haftaki buluÅŸmamÄ±zda, vaka bazÄ±nda, salgÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki seyrini size kÄ±saca Ã¶zetlemiÅŸtim. 10 Mart'taki ilk vakayla baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te, hepimiz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k, ilk 4 hafta iÃ§inde olayÄ±n seyrini 83 milyon birlikte deÄŸiÅŸtirdik. 11 Nisanda 33 bin 170 kiÅŸiye test yapÄ±lmÄ±ÅŸ, 5 bin 138 tanÄ± konmuÅŸtu. Vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu tarih bu tarihti. 29 Nisan'da gÃ¼nlÃ¼k test sayÄ±sÄ± 43 bin 498'e Ã§Ä±ktÄ±. Testteki artÄ±ÅŸa raÄŸmen yeni hasta sayÄ±sÄ± azaldÄ±. SalgÄ±nÄ±n 5'inci haftasÄ±ndan itibaren istikrarlÄ± bir iyileÅŸme iÃ§indeyiz. EÄŸer, rehavete yol aÃ§masÄ±ndan korktuÄŸum cÃ¼mleyi tekrar kurmayÄ± gÃ¶ze alÄ±rsam, ÅŸu anki ama ÅŸu anki ÅŸartlarda, salgÄ±n kontrol altÄ±nda."

Koca, geÃ§en hafta olumlu net bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelesinde birinci dÃ¶nemini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Åžimdi mÃ¼cadelemizin ikinci dÃ¶nemindeyiz, ikinci dÃ¶nemin ilk gÃ¼nlerindeyiz dedim. Tedbir zorunludur, Ã§Ã¼nkÃ¼ tehdit devam etmektedir. BaÅŸarÄ±, ilk dÃ¶nemde olduÄŸu gibi, yine tedbirlere baÄŸlÄ±dÄ±r. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± yanÄ±lgÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸmektir. " deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"VÄ°RÃœSE FIRSAT TANIRSAK 1 AY Ã–NCESÄ°NE DÃ–NMEK Ä°HTÄ°MALDÄ°R"

VirÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan insanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n hastanelerde veya evde izolasyon altÄ±nda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin tehlikeli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Koca, "VirÃ¼s, ÅŸimdilik tam bilemeyeceÄŸimiz bir dÃ¶nem boyunca, bu toplumda, aramÄ±zda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir. VirÃ¼s, dÃ¼nyada hareket halinde olacaktÄ±r. Vuhan'daki ilk olay, Ã¶zellikle kentlerdeki hayat iÃ§in bir milattÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Son verilerin aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduÄŸu gibi ÅŸu anda bir hafta Ã¶ncekinden Ã§ok daha iyi durumda olunduÄŸuna iÅŸaret eden Koca, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Buna raÄŸmen, bir hafta Ã¶nce ne sÃ¶ylediysem tekrar ediyorum. SalgÄ±n hastalÄ±klar, fÄ±rsat tutkunudur. VirÃ¼se bu fÄ±rsatÄ± tanÄ±rsak, 1 ay Ã¶ncesine dÃ¶nmek ihtimal dahilindedir. Ã–rnek olduÄŸumuz dÃ¼nyaya bu kez ders olabiliriz. Ä°yi haber olan her sayÄ± yÃ¼kselirken, kÃ¶tÃ¼ haber olan her sayÄ± azalÄ±rken, gÃ¼Ã§ bizdeyken buna izin vermeyelim. HastalÄ±ktan, Ã¶lÃ¼mden korku doÄŸaldÄ±r. Fakat korku, tehlikeyi, riski yÃ¶netecek bir strateji deÄŸildir. UyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n hiÃ§biri korkudan medet ummuyor. UyarÄ±larÄ±mÄ±z, toplum olarak bir saÄŸduyu Ã¶rgÃ¼tlenmesine iÅŸaret ediyor. UyarÄ±larÄ±mÄ±z, ricalarÄ±mÄ±z, Ã¶nerilerimiz, salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda davranÄ±ÅŸÄ±n akla uygunluÄŸu Ã¼zerinde duruyor."

"KALABALIÄžA TEDBÄ°RSÄ°Z KARIÅžMAK RÄ°SKTÄ°R"

BazÄ± gÃ¼ndelik hevesler ve tavizlerin "Bu kadar olsun," ÅŸeklinde karÅŸÄ±lanabileceÄŸini ifade eden Koca, "Bir pandemi sÃ¼recindeyiz. VirÃ¼sten korunmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak kurallarÄ± askÄ±ya alarak alÄ±ÅŸveriÅŸ kuyruÄŸuna girmek, pazar yeri kalabalÄ±ÄŸÄ±na tedbirsiz karÄ±ÅŸmak risktir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Koca, koronavirÃ¼s tedbirlerinden Ã¶dÃ¼n vermenin, bir Ã§ikolatayla rejimi bozmaya, Ã§arpÄ±ntÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± bile bile bir fincan kahve iÃ§meye maalesef benzemediÄŸine iÅŸaret ederek, "Riskle hangi anda, hangi ortamda, kim vasÄ±tasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemeyiz. Ã‡ok saÄŸlÄ±klÄ±, belki de hiÃ§ belirti gÃ¶stermeyecek biri size hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rabilir. Siz, virÃ¼sÃ¼ ondan alÄ±p, bÃ¼nyesi zayÄ±f birinin hastalÄ±ÄŸÄ±na sebep olabilirsiniz. DÄ±ÅŸarÄ±ya maskesiz Ã§Ä±kmak, maskeyi yarÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde kullanmak sorumlulukla baÄŸdaÅŸmaz." dedi.

Mesafe kuralÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemenin, virÃ¼sle araya hiÃ§ sÄ±nÄ±r koymamak demek olduÄŸunu dile getiren Koca, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 8 haftadan, baÅŸarÄ±sÄ± kanÄ±tlanan stratejimizden, Bilim Kurulumuz ve saÄŸlÄ±k ordumuzla verdiÄŸimiz mÃ¼cadeleden, bizler tek tek tedbir aldÄ±kÃ§a 83 milyonun elde ettiÄŸi sonuÃ§tan bahsettim. Bunlar asla eskimeyecek sÃ¶zlerdir. Bir kÄ±smÄ± endiÅŸe, bir kÄ±smÄ± somut tedbirlerle geÃ§en 8 hafta, bizi geleceÄŸe baÄŸlayan saÄŸlam kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaklarÄ± olmalÄ±dÄ±r. Riskin ciddiyeti, olasÄ± bir rehaveti pÃ¼r dikkate Ã§evirmelidir. 8 hafta, eÄŸer istersek, ne gÃ¼Ã§lÃ¼kleri yeneceÄŸimizin, korkuya kapÄ±lmadan riski yÃ¶neteceÄŸimizin kanÄ±tÄ±dÄ±r."

"DÃœNYA, VUHAN Ã–NCESÄ° DÃœNYA DEÄžÄ°L"

Bakan Koca, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyadan Ã¶nde ve mÃ¼cadelenin ikinci dÃ¶neminde olduÄŸunu belirterek, "GeldiÄŸimiz nokta o kadar umut verici ki sanayi bÃ¶lgelerinde, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak, bulaÅŸmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in test laboratuvarlarÄ± aÃ§Ä±yoruz. Ä°ÅŸ yerlerine pandemi risk yÃ¶netimi iÃ§in tedbirler, kurallar geliÅŸtiriyoruz. BakanlÄ±k olarak, yeni yaÅŸamÄ±n gerektirdiÄŸi saÄŸlÄ±k standartlarÄ±nÄ± oluÅŸturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki sÃ¼reÃ§, tipik bir normalleÅŸme deÄŸil. Eski gÃ¼nler tam olarak geri dÃ¶nmÃ¼yor. SalgÄ±n, bir hayat biÃ§imi getirdi ve nelerin mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini gÃ¶sterdi. BazÄ± kÄ±sÄ±tlarÄ± nasÄ±l aÅŸabileceÄŸimizi Ã¶ÄŸrendik." diye konuÅŸtu.

MÃ¼zik gruplarÄ±nÄ±n sahnede bir araya gelerek verdiÄŸi konserleri artÄ±k her Ã¼yenin kendi bilgisayarÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± katÄ±lÄ±mÄ±yla internet Ã¼zerinden verdiÄŸini, ilkÃ¶ÄŸretimde uzaktan eriÅŸimle eÄŸitimin alternatif model olabileceÄŸinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Koca, "BÃ¼yÃ¼k kurumlarÄ±n toplantÄ±larÄ± video konferanslarla yapÄ±lÄ±yor. HÃ¼kÃ¼metler aynÄ± ÅŸekilde toplanÄ±p Ã¼lkelerine iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼k kararlar alÄ±yor. Bu dÃ¼nya, Vuhan Ã¶ncesi dÃ¼nya deÄŸil. Yeni normaller, yepyeni imkanlar keÅŸfediyoruz. Yeni hayatÄ± en iyi anlayacak olan genÃ§lerdir. OnlarÄ±n desteÄŸine, fikirlerine Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var. Mevcut durumda kesin olan ÅŸudur; salgÄ±nÄ±, tarihteki tÃ¼m salgÄ±nlar gibi yeneceÄŸiz. Ama virÃ¼sle savaÅŸÄ±rken ondan yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸreneceÄŸiz." dedi.

"YENÄ° HAYATIMIZDA KALABALIK KUYRUKLAR OLMAMALI"

Tedbir kabiliyeti yÃ¼ksek bir toplum olarak, yeni hayatÄ±n hÄ±zla kurulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Koca, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Yeni hayatÄ±mÄ±zda kalabalÄ±k kuyruklar, AVM kalabalÄ±klarÄ±, stadyum kalabalÄ±klarÄ±, pazar yeri kalabalÄ±klarÄ±, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yan yana oturduÄŸu koltuklar, tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸan asansÃ¶rler olmamalÄ±dÄ±r. SalgÄ±n sÃ¼recinde doÄŸan, bu yeni, tedbirli hayat tarzÄ±na KontrollÃ¼ Sosyal Hayat diyoruz. Bu Ã¼Ã§ kelime, KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, sÃ¶ylediklerimizin yalÄ±n ifadesidir. KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, hepimizin ortak katkÄ±larÄ±yla geliÅŸecek, bir sÃ¼reliÄŸine geÃ§erli bir yaÅŸam tarzÄ±dÄ±r. Bu mÃ¼cadelenin profesyonelleri, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Bilim Kurulumuz, bizler, KontrollÃ¼ Sosyal HayatÄ±, ikinci dÃ¶nemin stratejisi olarak gÃ¶rmekteyiz. KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, toplumun iki tarafÄ±na sorumluluklar yÃ¼klÃ¼yor. Bir tarafta bireyler var, sizler varsÄ±nÄ±z. Sizden beklenen, en temelde, maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±na bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha sÄ±kÄ± ÅŸekilde uymanÄ±zdÄ±r."

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n maskenin tek baÅŸÄ±na koruyucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Koca, bilimsel gÃ¶zlemler, maske ve mesafenin iki ayrÄ± tedbir gibi deÄŸil, tek ve birleÅŸik tedbir gibi gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiÄŸini ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi. ?

"HAYAT EVE SIÄžAR' KULLANICISI 10 MÄ°LYONA ULAÅžTI"

Koca, birey olarak herkes iÃ§in KontrollÃ¼ Sosyal Hayat'Ä±n, Ã¶zÃ¼nde, maske sosyal mesafe olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, aynÄ± zamanda, riskli ortamlardan uzak durmak, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zÄ± ise riski minimalimize edecek ÅŸekilde dÃ¼zenlemek demektir. KontrollÃ¼ Sosyal Hayat'Ä±n size kesin olarak Ã¶nerdiÄŸi ÅŸey, 'Bir ÅŸey olmaz' cÃ¼mlesinin Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã§izmenizdir. KontrollÃ¼ sosyal hayatÄ±n baÅŸarÄ±yla uygulanmasÄ±, toplumsal organizasyonun diÄŸer tarafÄ± diyeceÄŸimiz kurumlarÄ±n katkÄ±larÄ±na, alacaklarÄ± tedbirlere baÄŸlÄ±dÄ±r. Bu, sosyal alanÄ±n, salgÄ±n ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlenmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r."

UlaÅŸÄ±mda yeni bir oturma dÃ¼zenine gidilmesinin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izen Koca, bÃ¼yÃ¼k iÅŸ yerlerinin saÄŸlÄ±k hizmeti alma konusunda daha fazla ciddiyet gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±na, bireyler iÃ§in risk oluÅŸturmasÄ±na elveriÅŸli her ortamÄ±n, her sosyal alanÄ±n dÃ¼zenlenmesinin kontrollÃ¼ sosyal hayat kapsamÄ±nda olduÄŸunu, kontrollÃ¼ sosyal hayatÄ±n da bireyler iÃ§in son derece Ã¶nemli bir kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu belirtti.

"Hayat Eve SÄ±ÄŸar"Ä±n, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Ã¼cretsiz ve internetten kolayca indirilebilecek mobil uygulamanÄ±n, olasÄ± riskler konusunda bilgilendirdiÄŸini ve riske karÅŸÄ± rehberlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Koca, "Gitmek veya hizmet almak isteÄŸiniz bir yerde, bir ortamda eÄŸer son 3 gÃ¼n iÃ§inde pozitif tanÄ± konuÅŸ bir ziyaretÃ§i ya da Ã§alÄ±ÅŸan bulunmuÅŸsa, mobil uygulama, yani risk rehberiniz sizi uyarÄ±yor. BugÃ¼n itibarÄ±yla, kullanÄ±cÄ±sÄ± 10 milyonu bulmuÅŸtur." bilgisini verdi.

"SOSYAL HAYATIMIZI KONTROL ALTINA ALIRSAK GÃœZEL GÃœNLER GÃ–RECEÄžÄ°Z"

KontrollÃ¼ Sosyal Hayat dÃ¶neminin, tedbirlerin sadece bireysel olarak deÄŸil, sosyal birliktelikle uygulanacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem olduÄŸunu bildiren Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yerel yÃ¶netimlerden Ã¶zel sektÃ¶re hayatÄ±n tÃ¼m taraflarÄ±na sorumluluk dÃ¼ÅŸmektedir. Bu dÃ¶neme tam olarak girebilmiÅŸ deÄŸiliz. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 8 hafta, eÄŸer bugÃ¼nlerde dikkatsiz davranÄ±rsak, gelecek iÃ§in fazla anlam ifade etmeyebilir. Bu 8 haftanÄ±n, pandemi ÅŸartlarÄ±nda mÃ¼cadele aÃ§Ä±sÄ±ndan kÄ±sa bir zaman olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatmalÄ±yÄ±m.

HayatÄ±mÄ±zÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar evde sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Zorunluluk yoksa dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayalÄ±m. Ä°ÅŸimiz veya ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsak yoÄŸunluÄŸu en az yerleri tercih edelim. Maske ve mesafe kuralÄ±na mutlaka uyalÄ±m. Bu tedbirleri esnetenleri veya risk yokmuÅŸ gibi davrananlarÄ± uyaralÄ±m. Buna hakkÄ±mÄ±z var. Ä°ÅŸ yerlerimizde ise saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in kurallara uygun ortam oluÅŸturulmasÄ±nÄ± talep etmeliyiz. KurumlarÄ±mÄ±zÄ± teÅŸvik etmeliyiz, hatta Ã¶nerilerimizi geliÅŸtirmeliyiz. KontrollÃ¼ Sosyal Hayat, salgÄ±nla mÃ¼cadelede, sorumluluÄŸun paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hayattÄ±r. Korona mÃ¼cadelesinde, bu noktada saÄŸlamamÄ±z gereken ÅŸey, gÃ¼Ã§lÃ¼ istikrardÄ±r. Hekimi, hemÅŸiresi, hasta bakÄ±cÄ±sÄ±, yoÄŸun bakÄ±m teknisyeni, filyasyon ekibi ve diÄŸer bÃ¼tÃ¼n Ã¼yeleriyle saÄŸlÄ±k ordumuz bu istikrarÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde gÃ¶steriyor."

Bilim Kurulu'nun tam bir yetkinlik iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Koca, "Devlet kurumlarÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi tedbirlere duyarlÄ±. MÃ¼cadeleye destek tam. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deneyimlerle ÅŸimdi iÅŸimizde daha titiz, daha atÄ±lganÄ±z. SalgÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k. Sosyal hayatÄ±mÄ±zÄ± kontrol altÄ±na alÄ±rsak gÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz. GÃ¼zel, gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler." dedi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek turistlere yÃ¶nelik tedbirlere iliÅŸkin soru Ã¼zerine Koca, bu konuda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±yla yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Koca, oluÅŸturulan bir ekip tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ± gereken tedbirlerin belirlendiÄŸini anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz burada Ã¶zellikle erken dÃ¶nemde, Ã¶zellikle bayramdan sonra kontrollÃ¼ olmak kaydÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geliÅŸleri olabildiÄŸince test yaparak bu dÃ¶nemi daha saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶tÃ¼rme eÄŸilimindeyiz. Testi de daha Ã§ok hÄ±zlÄ± tarama testi tarzÄ±nda yapmak istemiyoruz. Yine olabildiÄŸince imkanlarÄ±mÄ±zÄ± bu anlamda zorluyoruz ve erken dÃ¶nemde bu testlere baÅŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. PCR molekÃ¼ler testle bu taramalarÄ± yapmak istiyoruz."

Hem iÅŸletmelerin hem de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hangi kurallara uymasÄ± gerektiÄŸiyle ilgili geniÅŸ bir uygulama rehberi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Koca, "Hangi hastanelerimizin iÅŸletmelerle yakÄ±n irtibatta ve sorumluluk iÃ§inde olmasÄ± gerektiÄŸi dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸu dÃ¶nemde yaptÄ±k ama bayram sonrasÄ± bunlarÄ± yine kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde devreye alma gayreti iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"MUTLAK MASKE VE MUTLAK MESAFE KURALINI BÄ°LMELÄ°YÄ°Z"

Koca, normalleÅŸme sÃ¼recinde insan ve trafik yoÄŸunluÄŸunun "ikinci dalga"yÄ± etkileyip etkilemeyeceÄŸine yÃ¶nelik soru Ã¼zerine ise mesafe kuralÄ±na uyulur ve maske kullanÄ±lÄ±rsa yeni bir salgÄ±na kapÄ± aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yer yer kurallara uyulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Koca, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Tedbirlere uyma noktasÄ±nda gayret iÃ§inde olursak yeni bir salgÄ±nÄ±n veya ikinci bir dalganÄ±n olma durumunu Ã¶nlemiÅŸ oluruz. KalabalÄ±klarÄ±n oluÅŸtuÄŸu dÃ¶nemlerden bir hafta, 10 gÃ¼n sonra vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizler de Ã§ok rahat gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Bu nedenle 83 milyonun bugÃ¼ne kadar gÃ¶sterdiÄŸi hassasiyeti bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla, Ã¶zellikle bu dÃ¶nemin de kontrollÃ¼ bir sosyal hayat dÃ¶nemi olduÄŸu ve bu dÃ¶nemin en Ã¶nemli uyulmasÄ± gereken kuralÄ±nÄ±nÄ±n da mutlak maske ve mutlak mesafe kuralÄ±nÄ± uygulamamÄ±z olduÄŸunu hepimiz bilmeli ve birbirimize hatÄ±rlatmalÄ±yÄ±z."

"BAÄžIÅžIKLIK HARÄ°TASI DÃœNYAYA Ã–RNEK OLABÄ°LECEK BÄ°R Ã‡ALIÅžMA"

Koca, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k haritasÄ±na yÃ¶nelik saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir soru Ã¼zerine ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃœÄ°K tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k haritasÄ± iÃ§in test yapÄ±lacak 150 bin kiÅŸinin kimler olduÄŸu dahil olmak Ã¼zere Ã¶rneklem yÃ¶ntemiyle tespit edildi. Biz bu dÃ¶nemde PCR testini yapmak istiyoruz ama eÄŸer bu anlamda becerebilirsek PCR'a ilave antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ olur Ã§Ã¼nkÃ¼ kiÅŸiler tespit edilmiÅŸ oldu. 150 bin kiÅŸiye yapÄ±lacak son derece Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸma. DÃ¼nyaya da bu anlamda Ã¶rnek olabilecek bir Ã§alÄ±ÅŸma olacak. Bize de bundan sonraki sÃ¼reÃ§te rehberlik etmiÅŸ olacak."

AÄ°LE SAÄžLIK MERKEZÄ°NDEKÄ° GÃ–REVLÄ° DOKTOR VE HEMÅžÄ°RELERE EK Ã–DEME YAPILMASI

Aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinde Ã§alÄ±ÅŸan doktor ve hemÅŸirelere ek Ã¶deme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik soru Ã¼zerine Koca, buralarda Ã§alÄ±ÅŸan personele Ã§ok yoÄŸun gayret gÃ¶sterdikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Bu personelin koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele sÃ¼recine Ã¶nemli katkÄ±larÄ± olduÄŸunu vurgulayan Koca, "Bununla ilgili de Ã¶zellikle mart, nisan, mayÄ±s aylarÄ±nda kendilerine bir ek Ã¶deme yapÄ±lmasÄ± konusunda daha Ã¶nce yapÄ±labileceÄŸini ve bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemiÅŸtim. Yine aynÄ± ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu biraz daha netleÅŸmiÅŸ olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Koca, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kuruluna, sÄ±navlara iliÅŸkin kararlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r etti.

Ramazan bayramÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± olup olmayacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Koca, bunun bir hÃ¼kÃ¼met kararÄ± olduÄŸunu, gelecek gÃ¼nlerde salgÄ±nÄ±n seyrinin bunda etkili olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Koca, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler salgÄ±nÄ±n seyrine gÃ¶re zaten gÃ¼ndeme gelmiÅŸ olur. O durumda hÃ¼kÃ¼met de SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da gerekli aÃ§Ä±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸ olur. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nun gÃ¼ndemine gelmedi. Ã–zellikle salgÄ±nÄ±n gelecek haftaki seyri de gÃ¶rÃ¼lerek, ona gÃ¶re gerekirse gÃ¼ndeme almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ä°stanbul'da yapÄ±mÄ± devam eden pandemi hastaneleriyle ilgili eleÅŸtirilerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Koca, Ã‡in dahil olmak Ã¼zere diÄŸer yerlerde pandemi hastanelerinin daha Ã§ok geÃ§ici, sonra devre dÄ±ÅŸÄ± kalacak, daha Ã§ok prefabrik yapÄ±lar ÅŸeklinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bakan Koca, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"O zaman da sÃ¶ylemiÅŸtim. TÃ¼rkiye'de hastane yoÄŸunluk, doluluk oranlarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 30-32'lerde, yoÄŸun bakÄ±mlardaki doluluk oranlarÄ±mÄ±z da yÃ¼zde 60'larda demiÅŸtim. Yani bu hastaneleri yÃ¼zde 90 veya 100 doluluÄŸumuz olduÄŸu iÃ§in yapmÄ±yoruz. Bun hastaneleri Ã§ok amaÃ§lÄ± ve kalÄ±cÄ± hastaneler olarak planlÄ±yoruz demiÅŸtim. Yani Ã¶zellikle HavaalanÄ±nda, Sancaktepe'de de pist var biliyorsunuz, her ikisi iÃ§in de sÃ¶ylÃ¼yorum. AtatÃ¼rk HavaalanÄ±'nda da rahat kullanÄ±labilir durumda. Bizim, Ã¶zellikle deprem, afetler, salgÄ±n iÃ§in hastanelerimiz var mÄ±? Yeri geldiÄŸinde bu anlamda pistiyle Ã§ok rahatlÄ±kla deprem ve afet dÃ¶neminde de sizin kullanabileceÄŸiniz hastaneler olarak kullanÄ±lÄ±yor olacak. Onun iÃ§in Ã§ok amaÃ§lÄ± hastane adÄ±nÄ± koyduk. DÃ¼nyada bunun Ã¶rnekleri var.

Bunu sadece salgÄ±n ve pandemi dÃ¶neminin hastanesi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik ve dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Buna ilave olarak, Ã§ok amaÃ§lÄ± dediÄŸimiz iÃ§in yeri geldiÄŸinde bunu saÄŸlÄ±k turizmi iÃ§in de kullanmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ve kullanabiliriz. Bu anlamda dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden Ã§ok rahatlÄ±kla saÄŸlÄ±k turizmi iÃ§in bu hastalarÄ± buraya getirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§indeyiz ve bunu bÃ¶yle yapÄ±yor olacaÄŸÄ±z. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hem deprem hem afetler iÃ§in, rahatlÄ±kla uÃ§ak ambulans, helikopter ambulans dahil olmak Ã¼zere hastanÄ±n naklinin kolay yapÄ±lacaÄŸÄ± alan olarak da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ oldu. Bu, TÃ¼rkiye iÃ§in bir zenginlik. Bunu lÃ¼tfen gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olalÄ±m."

CAMÄ°LERÄ°N Ä°BADETE AÃ‡ILMASI

Camilerin ne zaman ibadete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Koca, "DÃ¼nya'da yer yer bazÄ± uygulamalarÄ±n olduÄŸunu biliyoruz. TÃ¼rkiye'de de salgÄ±nÄ±n seyrine gÃ¶re gÃ¼ndeme gelebilir. Bizim Bilim Kurulumuzda bu anlamda bir gÃ¼ndem olmadÄ± ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler zannediyorum bu konu gÃ¼ndeme gelmiÅŸ olur. EÄŸer olabilme durumu olursa daha Ã§ok tedbirli, belli esaslarÄ±, kurallarÄ± olmak kaydÄ±yla, o durumda da Bakanlar Kurulu'nda zaten gÃ¼ndem olmuÅŸ olur, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da bu anlamda aÃ§Ä±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸ olur." ifadelerini kullandÄ±.

"AÅžAÄžI DOÄžRU Ä°NÄ°ÅžÄ°N OLACAÄžI YÃ–NÃœNDE BÄ°R BEKLENTÄ°MÄ°Z VAR"



Koca, virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rma katsayÄ±sÄ± R0'Ä±n ne olduÄŸu ve salgÄ±n sÃ¼recinde bu deÄŸerin en fazla kaÃ§ olduÄŸunun sorulmasÄ± Ã¼zerine ise bÃ¶lgesel olarak deÄŸiÅŸen deÄŸerler olduÄŸunu ancak il bazÄ±nda 4,5-5'lerin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemlerin olduÄŸunu, ÅŸu anda TÃ¼rkiye'nin R0 deÄŸerinin ise 1,56 olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ã–ngÃ¶rÃ¼lebilir" sÃ¶zÃ¼yle neyi kast ettiÄŸinin ve bunun nasÄ±l yorumlanmasÄ± gerektiÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–ngÃ¶rÃ¼lebilir derken bizim Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z. Yani biz, toplumdaki hareketliliÄŸe gÃ¶re bu salgÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler nasÄ±l seyredebileceÄŸini Ã¶nceden tahmin edebiliyoruz ve o hareketlilik doÄŸrultusunda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bir Ã¶nceki hafta, yani 12 MayÄ±s iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum, biz o hareketliliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Ã–zellikle normalleÅŸmenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hafta baÅŸÄ± yoÄŸun bir hareketlilik oldu. O hareketlilikle birlikte biz 1 hafta-10 gÃ¼n sonrasÄ± iÃ§in yani bugÃ¼nlerde bu deÄŸiÅŸimin olabileceÄŸi beklentisi iÃ§indeydik. KastettiÄŸimiz oydu. BugÃ¼n ve yarÄ±n belki biraz daha dengeli bekliyoruz ama daha sonraki gÃ¼nler aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru bir iniÅŸin olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir beklentimiz var. Bunu tamamen tahminden Ã¶te bilgiye, veriye dayalÄ± olarak, hareketlilikle doÄŸru orantÄ±lÄ± olduÄŸunu bilerek 'Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir' ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±k."