Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Salgının üstesinden geleceğimize duyduğumuz inancın arttığına inanıyorum. Gösterdiğiniz dayanışma için şükranlarımı arz ediyorum.



Ramazan ayı ve ardından açılışları yapılan bazı sağlık yatırımlarının son hazırlık sebebiyle huzurlarınıza daha az çıktım.



Ülkemiz başarıya yönetim iradesi ve milletçe mücadelesi sonucu ulaşmıştır.



1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Planlı adımlarla ilerliyoruz. 6 Mayıs'ta yaptığımız konuşmada salgınla mücadelede 1. dönemimize girdiğimizi dile getirmişti. Bu süreçten sonra 2. döneme girdik.



Dünyanın şu anki refah düzeyi 6 aylık süreçten çok kötü bir döneme düşmüştür. Salgınla mücadelede tedbirlere uymanın, sağlımız yanı sıra bu bakımdan yana büyüktür. Tedbirlere uymak, sağlığımız sürecini ele almak, aynı zaman da ülkemizin refahını artırmakla sorumlu kurumların önünü açmak anlamına geliyor.



Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız.



Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür.



3 ZORLUK



Salgının sona erdiği inancıdır. Tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın cddiyetinin unutulmasıdır. Risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir. Normal şartlara dönmediğimizi, ancak planlı şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.



Salgına karşı koruyucu kalkanımız, bizi dokunulmaz kılacak tedbirimiz bellidir. Evden çıktığımız durumda maske takacağız, karşılaştığımız insanlarla 1,5 metre mesafeyi koruyacağız. Ellerimizi sürekli yıkayağız.



Hepimizi üzeceğimizi bildiğim bir konuyu açmak zorudndayım. Bu güne kadar 4 588 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz tedbirlerede "Daha başarılı olsaydık, vefat sayımız değişmezdi" diyemezdi.



Maske ve 1,5 metre mesafe her ikisi birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. 2 s nden biri koruyu tedbir olamaz. Maske kullanımı daha yaygınken sosyam mesafe kuralına uyulmadığını biliyoruz. Mesafe kuralına uyulması gereken durumlar Bilim Kurulu ve Bakanlık tarafından yapılmıştır. Normalleşme sürecinin hayat tarzına " kontrollü hayat" adı verildi. Maske, sosyal mesafe ve kişisel temizlikle dikkattir.



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