Son dakika haberler: SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca 9 Haziran corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ± mÄ±

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 39 bin 361 test yapÄ±ldÄ±. 989 yeni koronavirÃ¼s vakasÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 3 bin 411 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 377 bin 954, toplam vaka sayÄ±sÄ± 171 bin 121, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 711, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 625, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 261, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 141 bin 380 oldu.

Â 'TEDBÄ°R AZALIRSA, TEHDÄ°T ARTACAK'

Â Bakan Koca, gÃ¶rsel ile birlikte, "Vaka sayÄ±sÄ±nda, maske ve mesafe kuralÄ±na uyulmasÄ± ÅŸartÄ±yla Ã¶nÃ¼ kesilmesi kolay bir hareketlilik var. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±zda ciddi artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti. Solunum desteÄŸine ihtiyaÃ§ azaldÄ±. YoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± yÃ¼kseliÅŸte. Tedbir azalÄ±rsa, tehdit artacak." dedi.

Â TOPLUM BÄ°LÄ°MLERÄ° KURULU, Ä°LK TOPLANTISINI YAPTI

TOPLUM Bilimleri Kurulu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Burada bir konuÅŸma yapan Bakan Koca, "BildiÄŸiniz gibi bugÃ¼n korkunun yaptÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ azalmakta, hatta birkaÃ§ hafta Ã¶nceki endiÅŸe artÄ±k devalÃ¼e edilmektedir. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonraki sÃ¼reÃ§te, riskin devam ediyor olmasÄ±na raÄŸmen, tedbirlere karÅŸÄ± bir direnÃ§ geliÅŸmesi endiÅŸesini taÅŸÄ±yoruz" dedi.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda sosyoloji, iletiÅŸim, psikoloji, din sosyolojisi ve istatistik gibi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸacak 'Toplum Bilimleri Kurulu' ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±ya, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca baÅŸkanlÄ±k etti. Pandeminin 'kontrollÃ¼ sosyal hayat' adÄ±nÄ± verdikleri ikinci safhasÄ±na geÃ§ildiÄŸini hatÄ±rlatan Bakan Koca, bu dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±kan toplumsal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. SalgÄ±nla mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼k oranda toplum bilimleri verileri ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek bir mÃ¼cadele olduÄŸunu vurgulayan Koca, "YakÄ±n gÃ¼nlerde, bir hasta ziyareti sebebiyle 190 kiÅŸiye virÃ¼s bulaÅŸmasÄ± Ã¶rneÄŸinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi, kÃ¼ltÃ¼rel davranÄ±ÅŸ kalÄ±plarÄ±nÄ±n sistematik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmesi, tedbir Ã¶nerilmesi Ã¶nemlidir. GÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r nitelikteki bu Ã¶rneÄŸin, gÃ¶ze Ã§arpmayan muadillerinin olduÄŸu da malumunuzdur. TecrÃ¼belerimize gÃ¶re salgÄ±nla mÃ¼cadele, bir sosyal psikoloji yÃ¶netimi konusu. Dini hassasiyetlerden kÃ¼ltÃ¼rel hassasiyetlere kadar her hassasiyet kuracaÄŸÄ±mÄ±z denklemde yerini bulmalÄ±dÄ±r. BildiÄŸiniz gibi bugÃ¼n korkunun yaptÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ azalmakta, hatta birkaÃ§ hafta Ã¶nceki endiÅŸe artÄ±k devalÃ¼e edilmektedir. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonraki sÃ¼reÃ§te, riskin devam ediyor olmasÄ±na raÄŸmen, tedbirlere karÅŸÄ± bir direnÃ§ geliÅŸmesi endiÅŸesini taÅŸÄ±yoruz. Ã–ncelikli konularÄ±mÄ±zdan biri budur." ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Koca, mÃ¼cadele boyunca salgÄ±n tarihinin tecrÃ¼belerinden Ã§ok yararlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Tedbirlere uyumun doÄŸal bir benimseyiÅŸ dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸebilmesi, iletiÅŸim sahasÄ±nÄ±n bize sunacaÄŸÄ± destekleyici verilere de baÄŸlÄ± olacaktÄ±r." dedi. Bakan Koca, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Pozitif bilimlerin sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± yapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶tesinde, yaratÄ±cÄ± dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarÄ±nÄ± salt bir bilim kurulu olarak deÄŸil, bir beyin fÄ±rtÄ±nasÄ± grubu olarak da gÃ¶rme eÄŸilimindeyiz. Bilgiye ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu kadar, fikre ve sezgiye de ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°nsanÄ±n ve toplumun davranÄ±ÅŸÄ± ne olacak? Bunun Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ son derece kÄ±ymetli. Bu yeni aÅŸamada, salgÄ±na karÅŸÄ± kolektif davranÄ±ÅŸ paydasÄ±nÄ±n, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaÃ§ duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararlarÄ± alacak, gerektiÄŸinde kamuoyu ile bu kararlar paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."

ToplantÄ±nÄ±n devamÄ±nda, kurul Ã¼yeleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi verdi ve Ã¶nerilerini dile getirdi.

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