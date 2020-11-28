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Haber Giriş: 28.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA mesajı!

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA mesajı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SMA hastalığına ilişkin mesajlar paylaştı. Koca, "SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımları:

Bakanlığımızca düzenlenen SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı’na SMA Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık yetkilileri, SMA dernekleri katıldı. SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler.

SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır.

Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK’lar ve aileler bilgilendiriliyor.

 

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