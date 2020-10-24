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Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İstanbul DHA- İHA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Murat Dilmener Hastanesi’ni ziyaret etti

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Murat Dilmener Hastanesi’ni ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yürüteceği 5 günlük çalışmalarının ilk ayağı kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine geldi. Bakan Koca’nın gün içerisinde farklı programlarla kentteki gelişmelere ilişkin bilgiler alacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yürüteceği 5 günlük çalışmalarının ilk ayağı kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine geldi. Bakan Koca’nın gün içerisinde farklı programlarla kentteki gelişmelere ilişkin bilgiler alacağı öğrenildi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine gelen Bakan Koca, burada hastane yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Koca’nın daha sonra gün içerisinde 112 Komuta Merkezi ve Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, artan vakaların ardından dün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını yürüteceğini ve Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın da İstanbul'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

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