MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
GeriGündem Son dakika haberler... Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi. Raporda ayrıca, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Pistten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki diyalog
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle