DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:15,
Son dakika haberler: Sabiha Gökçen'deki kazada kaptan pilot adliyeye sevk edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle