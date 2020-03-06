Son dakika haberler: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan pilotunun tutuklanmasına itiraz reddedildi

SAĞLIK GEREKÇESİYLE TAHLİYE İSTEDİ



Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ



İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi.