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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 'Deezer' lisans müracaatı yaptı

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Son dakika haberler: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 'Deezer' lisans müracaatı yaptı
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı müzik yayın servisi 'Deezer'ın lisans müracaatı yaptığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden 'Deezer' da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

Son dakika haberler: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Deezer lisans müracaatı yaptı

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