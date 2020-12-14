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İKİZDERE (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Rize’de korkutan yangın...

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RİZE’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

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  • Rize’de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
  • Rize’de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
  • Rize’de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
  • Rize’de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 7 eve daha sıçradı. Köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika haberler: Rize’de korkutan yangın...

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor.

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