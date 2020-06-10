MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Rezalet görüntülerle ilgili bir uyarı daha geldi! Genelge hatırlatıldı: Yasak devam ediyor, cezayı kesin
GeriGündem Son dakika haberler: Rezalet görüntülerle ilgili bir uyarı daha geldi! Genelge hatırlatıldı: Yasak devam ediyor, cezayı kesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Rezalet görüntülerle ilgili bir uyarı daha geldi! Genelge hatırlatıldı: Yasak devam ediyor, cezayı kesin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Rezalet görüntülerle ilgili bir uyarı daha geldi! Genelge hatırlatıldı: Yasak devam ediyor, cezayı kesin
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyardı. Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıyla toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi.

Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bakanlık yazısında, salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgını riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hala kısıtlama kapsamında olduğu belirtildi.

Bakanlık son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle kamuoyunda sanki bu konudaki kısıtlamanın kalktığı algısının oluştuğuna değinerek, 21 Mart tarihinde ülke genelindeki valiliklere gönderilen asker uğurlaması İle ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Söz konusu genelge ile askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/ yasaklandığı anımsatıldı. Valiliklerden, daha önce gönderilen genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlemlerin yapılması istedi.

O magandalar yakalandı
O magandalar yakalandı
Yol kesip ateş ettiler Bu nasıl uğurlama
Yol kesip ateş ettiler! Bu nasıl uğurlama?

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle