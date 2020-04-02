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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Prof. Dr. Feriha Öz Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika haberler... Prof. Dr. Feriha Öz Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, Corona Virüsü sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... Prof. Dr. Feriha Öz Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

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