Son dakika haberler: Prof. Dr. Ercan’dan deprem uyarısı… İstanbul’daki en riskli bölgeleri açıkladı

Uzun süredir eklenen İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, Marmara'da üç farklı depremin beklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan depremde en riskli ilçeleri de açıkladı.



Sabah gazetesinden Ersel Yıldırım'ın haberine göre, Marmara'daki depremin etkisinin çok büyük olacağını söyleyen Ercan, en riskli ilçeleri de teker teker sıraladı.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

"Marmara Bölgesi'ndeki depremin üç farklı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Hem Kuzey Marmara özelinde büyüklüğü 6.7 ile 7.0 arasında değişecek üç farklı deprem olacak. Bu depremler aynı anda da olabilir farklı zamanlarda da olabilir. Tıpkı 1999 Gölcük depremi gibi farklı tetiklemelerle sarsıntılar olacak. Depreme hazırlık yapmak için kesinlikle yenileme çalışmaları yapılmalı."

"MARMARA'DA DEPREMİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle birlikte deniz kenarında yaşayan vatandaşların tehlike altında olacağını ifade ederken bazı ilçelerde depremin çok daha büyük şekilde hissedileceğini vurguladı.

BEKLENEN DEPREMDE EN RİSKLİ YERLER NERESİ? SEFAKÖY, KÜÇÜKÇEKMECE, FATİH...

Deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi kıyılarındaki yerleşim yerlerini özellikle uyardı. Fatih'ten başlayan hatta dikkat çeken deneyimli bilim insanı, deniz kenarındaki Fatih hattındaki eski evlerin güçlendirilmesi gerektiğini söylerken Zeytinburnu, Merter, Sirkeci hattının risk altında olduğunu belirtti.

BAKIRKÖY, ATAKÖY, YEŞİLKÖY VE BEYLİKDÜZÜ RİSK ALTINDA

Beklenen İstanbul depreminde en riskli bölgelerin Marmara kıyılarındaki yerler olduğunu belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, özellikle Bakırköy hattını uyardı. Bakırköy, Ataköy, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Yeşilyurt hattının deprem bölgesi olduğunu belirten deneyimli deprem uzmanı ayrıca Küçükçekmece ilçesinin de Avcılar ile birlikte en riskli ilçeler olduğunu ifade etti.

EN RİSKLİ İLÇE AVCILAR

1999 Gölcük depreminde en çok zarar gören ilçeler arasında yer alan Avcılar'ın daha sonra güçlendirildiğini fakat hala yıkılma tehlikesi olan birçok bina olduğunu söyleyen Övgün Ercan, Beylikdüzü'nde yeni bir yapılanmanın olduğunu fakat sahil kısımlarının depremde risk altında olacağını bildirdi.

BABAESKİ, ÇERKEZKÖY, SİLİVRİ, TEKİRDAĞ DA RİSK ALTINDA

Beklenen üç depremin birinin de Tekirdağ'da gerçekleşeceğini ifade eden Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, oradaki depremin etkisinin 24 atom bombasının gücüne eş olacağının altını çizdi.

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