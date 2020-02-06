Son dakika haberleri: Pistten çıktı parçalara ayrıldı! Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi

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İZMİR-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.



UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.



Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.





FOTOĞRAF: Levent KULU

KUYRUK RÜZGARI UYARISI

Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

YARALILAR 32 AMBULANSLA 18 HASTANEYE

Kazadan yara almadan kurtulanlar ve hafif yaralı atlatanlar havalimanının otobüsleriyle terminale taşındı.

PEGASUS’UN SON İKİ YILDA 3. KAZASI

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

SABİHA Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen uçak kazası ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat polisi yaralandı. Kaza havalimanı içinde gerçekleşti. Çevredeki hastanelere kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. -DHA

SABİHA GÖKÇEN METRO İNŞAATINDA İŞKAZASI

SABİHA Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatının Pendik Yayalar Mahallesi kısmında, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü. -DHA