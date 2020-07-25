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Musa KESLER
Haber Giriş: 25.07.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit!
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Pınar Gültekin’in vahşice öldürüldüğü bağ evine failin yakınları tarafından kilit vuruldu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Muğla’da vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gültekin’in kesin ölüm sebebine dair Adli Tıp Kurumu raporu da hazırlanma aşamasında...

Son dakika haberler... Pınar Gültekinin öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit

Vahşi cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi.

Son dakika haberler... Pınar Gültekinin öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit

Hürriyet cinayetin işlendiği bu bağ evine girerek olay yerinde gözlemler yapmıştı.

İşte Pınar Gültekinin katledildiği o dehşet evi Katilin yalanı ortaya çıktı
İşte Pınar Gültekin'in katledildiği o dehşet evi! Katilin yalanı ortaya çıktı
Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler, Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evinde
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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