Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine zincirli kilit!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Muğla’da vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gültekin’in kesin ölüm sebebine dair Adli Tıp Kurumu raporu da hazırlanma aşamasında...

Vahşi cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi.

Hürriyet cinayetin işlendiği bu bağ evine girerek olay yerinde gözlemler yapmıştı.