MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika haberler: ‘Pes artık’ dedirten olay… Alıcı kılığına giren polis ele geçirdi
GeriGündem Son dakika haberler: ‘Pes artık’ dedirten olay… Alıcı kılığına giren polis ele geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ‘Pes artık’ dedirten olay… Alıcı kılığına giren polis ele geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: ‘Pes artık’ dedirten olay… Alıcı kılığına giren polis ele geçirdi
Abone Olgoogle-news

Kütahya’da tarihi eser niteliği taşıyan küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isteyen A.K. alıcı kılığına giren polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.’nin evinde de biri küçük boy diğeri rulo halindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K. isimli şüphelinin tarihi eser niteliğindeki küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak için alıcı aradığını tespit etti. Alıcı kılığına giren polisler A.K. ile irtibat kurdu. Verilen randevu yerine gelen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

A.K.’nin yanında getirdiği Kur’an-ı Kerim'e el koyulurken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda da biri küçük boy, diğeri rulo şeklindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.

Şüpheli A.K., sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle