Son dakika haberler: ‘Pes artık’ dedirten olay… Alıcı kılığına giren polis ele geçirdi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K. isimli şüphelinin tarihi eser niteliğindeki küçük boy Kur'an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak için alıcı aradığını tespit etti. Alıcı kılığına giren polisler A.K. ile irtibat kurdu. Verilen randevu yerine gelen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.



A.K.’nin yanında getirdiği Kur’an-ı Kerim'e el koyulurken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda da biri küçük boy, diğeri rulo şeklindeki deriye yazılmış 2 kitap daha ele geçirildi.



Şüpheli A.K., sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.