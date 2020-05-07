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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Pendik D-100 karayolunda zincirleme kaza

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İstanbul Pendik D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

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  • D-100 karayolunda zincirleme kaza
  • D-100 karayolunda zincirleme kaza
  • D-100 karayolunda zincirleme kaza
  • D-100 karayolunda zincirleme kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 07.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü ve iki kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, bölgeye gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti.

Kaza sonrası sürücüler birbirlerini suçladı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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