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AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberler...Pençe-Kaplan operasyonun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef vuruldu

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Son dakika haberler...Pençe-Kaplan operasyonun ilk 36 saatinde 500'den fazla hedef vuruldu
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.  Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz" dedi. 

Pençe-Kartaldan sonra Kaplan da sahada
Pençe-Kartal'dan sonra 'Kaplan' da sahada

 

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