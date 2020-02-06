Pegasus Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±-Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± seferini yapan, PC2193 sefer sayÄ±lÄ± TC-IZK kuyruk tescilli uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra pistten Ã§Ä±kmasÄ±yla ilgili olarak Pegasus Hava YollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet T. Nane, Divan Ä°stanbul Asia Otel'de bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±ya Nane'nin yanÄ± sÄ±ra UÃ§uÅŸ Ä°ÅŸletme Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nedim Ã–zesen, Ticaret Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼liz Ã–ztÃ¼rk ve Emniyet YÃ¶netimi ve Kalite Uyumluluk Ä°zleme DirektÃ¶rÃ¼ Murat Cem Alkan da katÄ±ldÄ±.Â

3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazaya iliÅŸkin Nane, "AcÄ±mÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. DÃ¼n, PC2193 sayÄ±lÄ± Ä°zmir'den kalkan ve Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'na inecek olan uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, Sabiha GÃ¶kÃ§en pist iniÅŸi sonrasÄ± tutunamayarak, pist dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p bir kaza yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Kaza sonrasÄ± birinci Ã¶nceliÄŸimiz, uÃ§aÄŸa bir an Ã¶nce ulaÅŸmak ve yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ± kurtarmak, yaralarÄ±mÄ±zÄ± sarmak ve bu amaÃ§la da gerekli ekiplerimizi hareket ettirmek olmuÅŸtur.



TatbikatlarÄ±mÄ±z da da kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, aile destek ekibi tabir ettiÄŸimiz ekiplerimiz organize olmuÅŸlar, 18.19'da kazanÄ±n meydana gelmesinden sonra 18.36'da bizim kaza yÃ¶netmeliklerimiz doÄŸrultusunda benim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mda 18 kiÅŸilik bir ekip toplanmÄ±ÅŸ ve kazayÄ± sevk ve idareye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. UÃ§akta, 177 yolcumuz ve 6 mÃ¼rettebatÄ±mÄ±z toplam 183 kiÅŸi vardÄ±r.



Maalesef 3 vefatÄ±mÄ±z oldu. 180 misafirimiz, kabin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z dahil 23 hastaneye sevk edildi. Biraz Ã¶nce gelmeden saat 13.00 itibarÄ±yla bu 180 misafir ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n 56 tanesi taburcu olarak evlerine gÃ¶nderildi. Gerek yakÄ±nlarÄ± vefat eden ailelerin, gerekse aile destek ekiplerimiz gÃ¶revli olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekteler ve yaralarÄ± sarmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r" dedi.Â

"KURALLARA BÄ°REBÄ°R UYUM Ä°Ã‡Ä°NDE HAREKET ETMEKTEYÄ°Z"



Nane, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "DÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±, Pegasus Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ve Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±'nda 3 kriz merkezi kurulduÄŸunu ifade eden Mehmet T. Nane, â€œAlanlarÄ±mÄ±zdaki kriz merkezlerini il valilerimiz yÃ¶netmiÅŸtir. Gece Â Ä°stanbul Valimiz Ali Yerliya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ile 03.30 itibarÄ±yla Sabiha GÃ¶kÃ§en'deki kriz masasÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, 04.00 itibarÄ±yla Sabiha GÃ¶kÃ§en Hava meydanÄ± aÃ§Ä±larak operasyonlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu zorlu sÃ¼reÃ§ bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z ve vefat eden yolcularÄ±mÄ±zÄ±n yakÄ±nlarÄ± iÃ§in de zor bir sÃ¼reÃ§tir. Biz bu sÃ¼reci en etkili ÅŸekilde atlatabilmek iÃ§in otoriter ile birebir irtibatlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.



O nedenle de; biliyorsunuz sivil havacÄ±lÄ±k, regÃ¼lasyonlarÄ± Â olan Ã§ok katÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netilen Â bir sektÃ¶rdÃ¼r. Kaza gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi andan itibaren komuta otoritelere geÃ§er. Hava meydanÄ± otoriterisi yer geldiÄŸinde vali yardÄ±mcÄ±sÄ±dÄ±r. DÃ¼n olduÄŸu Ã¼zere illerde valilerimiz devreye girmiÅŸtir ve onlarÄ±n yÃ¶netiminde bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r. Buna yapÄ±lacak ilk aÃ§Ä±klama dahildir. Â Herhangi bir kamu otoritesinin onayÄ± olmadan bizim ÅŸirket olarak bilgi aÃ§Ä±klama yetkimiz yoktur.

Biliyorum aklÄ±nÄ±zda tonlarca soru var. Bu kaza "NasÄ±l oldu? Neden oldu?" diye.



Â HalihazÄ±rda UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Kaza AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme Kurulu tarafÄ±ndan gerekli incelemeler baÅŸlatÄ±ldÄ± ve devam ettirilmekte. DÃ¼n gece 02.00 gibi devreye girdiler, kara kutu tabir ettiÄŸimiz kayÄ±t cihazlarÄ±mÄ±z alÄ±ndÄ±, emniyet altÄ±na konuldu ve onlarÄ±n deÅŸifresi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. hep birlikte raporun Ã§Ä±kmasÄ±n bekliyoruz. Bahsettim, havacÄ±lÄ±k Ã§ok regÃ¼le bir sekÃ¶tÃ¼rdÃ¼r, bu regÃ¼lasyon sadece ulusal deÄŸil, uluslararasÄ± tarafÄ±ndan da kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Biz de Pegasus Hava YollarÄ± olarak, kurulduÄŸumuz gÃ¼nden beri gerek yerel, gerek uluslararasÄ± otoritelerle bu amaÃ§la birlikte Ã§alÄ±ÅŸmakta ve kurallara bire bir uyum iÃ§inde hareket etmekteyiz."

"UYGULAMALARIMIZ SÃ–ZDE DEÄžÄ°LDÄ°R"



Bu tÃ¼r olaylarÄ±n tek bir nedenle deÄŸil, birÃ§ok faktÃ¶rÃ¼n bir araya gelmesiyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Nane, "TÃ¼m bu sÃ¼reÃ§, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmelik, kanun ve regÃ¼lasyonlar doÄŸrultusunda yapÄ±lmaktadÄ±r.



Bunlar da uluslararasÄ± regÃ¼lasyonlarla birebir uyumludur. Emniyet yÃ¶netim sistemiz uluslararasÄ± standartlarda , regÃ¼lasyonlarÄ±n gerekliliÄŸini karÅŸÄ±layan ve SAFA olarak adlandÄ±rÄ±lan, Avrupa BirliÄŸi Emniyet Takip ProgramÄ± ile birebir uyumludur. Åžirketimizin senelik skoru Avrupa BirliÄŸi standartlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindedir.



TÃ¼m pilotlarÄ±mÄ±z risk almamalarÄ±, stabil yaklaÅŸmalarÄ± ve risk gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorsa pas geÃ§meleri, gerektiÄŸinde yedek meydana devam etmeleri iÃ§in teÅŸvik edilirler. Bu uygulamalarÄ±mÄ±z sÃ¶zde deÄŸildir.



UÃ§aklarÄ±mÄ±z, 5.3 yaÅŸ ortalamasÄ± ile teknik gÃ¼venilirliÄŸi Ã§ok yÃ¼ksektir ve bu uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ±n bakÄ±mlarÄ± ve uÃ§uÅŸa elveriÅŸlilikleri regÃ¼lasyonlarla uyum iÃ§inde takip edilir. Bu tÃ¼r olaylar, sadece bir nedenle deÄŸil, birÃ§ok faktÃ¶rÃ¼n arka arkaya bir araya gelmesiyle oluÅŸmaktadÄ±r. Bu nedenle, kaza inceleme sÃ¼recinde, Ã§Ä±kacak her tÃ¼rlÃ¼ geliÅŸtirme ve iyileÅŸtirmeleri yerine getireceÄŸimizi peÅŸinen taahhÃ¼t ederiz, kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmamalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"BURAYA GELMEK HÄ°Ã‡ KOLAY DEÄžÄ°L"



Bundan sonraki ana iÅŸimiz yaralarÄ± sarmak ifadelerini kullanan Nane, â€œBuraya gelmek hiÃ§ kolay deÄŸil, Ã¶zellikle can kaybÄ± ve hasarlarÄ±n yaralanmalarÄ±n olduÄŸu Â bir noktada konuÅŸmak hiÃ§ kolay deÄŸil. Ama bundan sonraki ana iÅŸimiz bu yaralarÄ± sarmak iÃ§in bize dÃ¼ÅŸen ne gÃ¶rev varsa yapmaktÄ±r. Ekiplerimi sÃ¼rekli vefat eden ailelerimizin hastanedeki yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda, nÃ¶betleÅŸe 24 saat mantÄ±ÄŸÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. SÃ¼reÃ§ ilerledikÃ§e ve resmi kurumlarÄ±n araÅŸtÄ±rmalarÄ± netleÅŸtikÃ§e bize de bilgi verilecek ve bilgiler resmi sitelerden paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r.



Bundan sonraki iÅŸimiz yara sarma dÃ¶nemidir. Giden canlarÄ± geri getirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ama en azÄ±ndan kalanlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± hafifletmek elimizde. Biz de bu aÃ§Ä±dan elimizden gelmeyi yapmayÄ± kendimize gÃ¶rev olarak edindik. Bu acÄ±lÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mesajlarÄ±mÄ±zÄ± iletmemize yardÄ±mcÄ± olduÄŸunuz ÅŸahsÄ±m ve ÅŸirketim adÄ±na sizlere teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI



Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Nane, â€œÅžu noktada soru alacak bir konumumuz da durumumuz da yok. Ben arkadaÅŸlarÄ±m ile hastaneye gideceÄŸim. Zaman iÃ§inde bilgilendirme olacaktÄ±r. Elimdeki tÃ¼m bilgileri sizinle paylaÅŸtÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.