Son dakika haberler... 'Parayla parti kurduruluyor iddiası...' Kılıçdaroğlu kimi kastetti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etmişti "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını vermişti.

CNN TÜRK Ankara haber editörü Kıvanç El şu bilgileri paylaştı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın parçalanmaya çalışıldığını ve parayla parti kurulmaya çalışıldığını söylemişti. Muharrem İnce ve CHP'den karşılıklı açıklamalar geldi. Bu ismin İnce olmadığı ifade edildi. Hâlâ merak ediliyor, bu isim İnce değilse kim? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere bu soruyu sorduk.

Bir kez daha şu vurguyu yaptılar, "Muharrem İnce değil".

Ancak bununla birlikte CHP'den ayrılan, DSP'de siyaset yapan ve şu aralar yeni parti çalışmaları yapan Mustafa Sarıgül'ü de sorduk. Bu konuda CHP liderine yakın isimler sessiz kaldı ve yanıt vermedi. Ama yine de kimin para aldığı, kimlerin parayla parti kurulduğu sorularına aslında net bir yanıt yok. Aslında bu sorunun cevabı Kemal Kılıçdaroğlu'nda.

Muharrem İnce cephesi iki konuya dikkat çekiyor. Birincisi, 'biz değilsek bu kim, kamuoyu bunu öğrenmeli' deniyor. İkinci olarak, bu açıklamaların parti kurma hazırlıkları yapan isimleri hedef aldığı, parti kurmak isteyenlerin önünün kesilmek istendiği ifade ediliyor.

Mustafa Sarıgül'e yakın isimler 'Bu iddia ispat gerektirir, belgelerle konuşulması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Diğer muhalif isimlere baktığımızda onlar da geçmiş bir tartışmayı hatırlatıyor, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışmasına dikkat çekiyorlar. CHP liderinin daha önce "Ben gideni biliyorum" demesine karşın bu iddianın havada kaldığına işaret ediyor.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor