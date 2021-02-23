Son dakika haberler: Özlem Zengin'e yönelik paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre; Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli M.Y.'nin tutuklanmasına karar verildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli M.Y'nin basın savcılığınca ifadesi alındı. Şüpheli M.Y. daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli M.Y.'nin tutuklanmasına karar verildi.