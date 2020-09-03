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RAMAZAN EĞRİ-GAMZE ŞİMŞEK - DHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Otobüs Kurtköy gişelerine çarptı!

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Pendik, Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı.

Son dakika haberler... Otobüs Kurtköy gişelerine çarptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

Son dakika haberler... Otobüs Kurtköy gişelerine çarptı

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler... Otobüs Kurtköy gişelerine çarptı

Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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